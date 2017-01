Gudelj verruilt Ajax voor Tianjin TEDA

Nemanja Gudelj is na Riechedly Bazoer de tweede Ajacied die Ajax verlaat deze winter. De middenvelder gaat in China aan de slag bij Tianjin TEDA F.C. Gudelj had bij Ajax nog een contract tot medio 2020, maar kwam niet voor in de plannen van trainer Peter Bosz.