'Eredivisie terug naar zestien clubs'http://esm.ziggosporttotaal.nl/?moduleID=587

Twee ploegen moeten verdwijnen uit de vaderlandse eredivisie. Volgens Gijs de Jong, operationeel directeur bij de KNVB, zorgt dit voor een aantrekkelijker competitie. Daarnaast wil hij een titelstrijd met de bovenste zes clubs.

Dit model moet tot meer topwedstrijden leiden. 'Meer spanning, meer weerstand. Daar worden spelers beter van en de aantrekkingskracht gaat omhoog', aldus De Jong. 'Veel mensen hechten aan het huidige model met achttien clubs en 34 speelronden, maar we hebben niet de luxe om zonder argumenten aan het verleden vast te houden.'

Momenteel wordt het Nederlands voetbal volop geanalyseerd en ook de opzet van de eredivisie komt daarbij aan bod. In het voorjaar wordt het voorstel verder uitgewerkt. Eind mei, tijdens de Algemene Vergadering Betaald Voetbal, wordt gestemd over het voorstel. Op zijn vroegst in 2018 wordt gespeeld volgens een nieuwe competitie-opzet.