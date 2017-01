FC Groningen verslaat Almere in oefenduel

FC Groningen heeft donderdag een oefenwedstrijd ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft in de eredivisie gewonnen. Tegen eerstedivisionist Almere City FC ging dat wel moeizaam voor het team van trainer Ernest Faber, dat uiteindelijk met 2-3 zegevierde.

Almere, de nummer zes uit de Jupiler League, leidde halverwege met 2-0 door doelpunten van Sherjill MacDonald en Tom Overtoom (strafschop). Op aangeven van Danny Hoesen maakte Mimoun Mahi na ruim een uur spelen de aansluitingstreffer. Vijf minuten later scoorde Hoesen zelf: 2-2. De winnende treffer kwam in de 75e minuut op naam van Ajdin Hrustic.

FC Groningen speelt zaterdag 14 januari de eerste wedstrijd na de winterstop in de eredivisie. Heracles Almelo is de opponent. Almere hervat een dag eerder in de eerste divisie de competitie met een thuiswedstrijd tegen FC Volendam.