Argentijnse back na half jaar weg bij ADO

José San Román vertrekt alweer bij ADO Den Haag. De 28-jarige rechterverdediger kwam afgelopen zomer over van het Argentijnse Hurácan, maar wist geen basisplaats af te dwingen in het team van trainer Zeljko Petrovic. De eredivisieclub maakte donderdag bekend dat San Román een contract voor anderhalf jaar heeft getekend bij Newell's Old Boys, ook een club uit zijn geboorteland Argentinië.