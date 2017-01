Barça ten onder tegen Bilbao in kaartenfestival

Barcelona heeft ondanks twee rode kaarten voor tegenstander Athletic Club niet gewonnen. De ploeg oogde verre van scherp. Ondanks de rode kaarten won Athletic Club de Bilbao knap met 2-1.

De Catalanen begonnen allesbehalve scherp aan de wedstrijd in het San Mamés. De mannen van coach Luis Enrique waren niet zuinig op het balbezit en creëerden voorin weinig. De lakse houding werd halverwege de eerste helft afgestraft. Uit een rappe counter maakte Aritz Aduriz de 1-0.

Barcelona werd niet wakker, integendeel. Enkele minuten later verdedigden de Blaugranas knullig uit. Op aangeven van Aduriz poeierde Iñaki Williams ongenadig hard raak:

Op slag van rust had Barcelona een strafschop moeten krijgen toen Neymar onderuit werd gehaald (video). De scheidsrechter wuifde het weg en deelde zelfs gele kaarten uit voor protesteren. Kort na rust bracht Lionel Messi de spanning alsnog terug in de wedstrijd. Hij schoot een vrije trap uit een lastige hoek verrassend in de korte hoek.

Vanaf dat moment trok de leidsman alle aandacht naar zich toe. Hij maakte zijn reputatie als kaartentrekker meer dan waar met liefst acht gele kaarten. Raúl García en Ander Iturraspe kregen er beiden zelfs twee. De Basken eindigden de wedstrijd hierdoor met negen man.

Ondanks het numerieke overwicht had Barcelona moeite grote kansen te creëren. Pas in de laatste minuut werd het weer echt gevaarlijk. Lionel Messi knalde in de slotseconde op de paal uit een hoekschop.

Volgende week woensdag spelen beide ploegen de terugwedstrijd in de strijd om de Cup van de Koning. In eigen huis moet Barcelona de verliespartij goedmaken om de kwartfinales te bereiken.