El Ghazi Serie A, Griezmann nieuwe Pogba

Lazio is opnieuw in de markt voor een vleugelspits van Ajax. Voetbal International voert Italiaanse bronnen op die zeggen dat de nummer 4 van de Serie A zich officieel in Amsterdam heeft gemeld voor Anwar El Ghazi en ook concreet vaart wil maken met de transfer. Lazio nam in 2015 al Ricardo Kishna over van Ajax en heeft met Stefan de Vrij en Wesley Hoedt nog twee Nederlanders in de selectie.

El Ghazi botste in november met coach Peter Bosz, die hem vervolgens uit de selectie zette. Hij is inmiddels teruggekeerd en maakte alweer minuten. Ajax zou 9 miljoen euro vragen voor de 21-jarige aanvaller, die 20 keer scoorde in 68 Eredivisie-wedstrijden voor Ajax.

Antoine Griezmann casht hetzelfde salaris als Paul Pogba als hij bij Manchester United tekent. De ploeg van José Mourinho heeft bijna 260.000 euro per week over voor de Fransman. De aanvaller van Atlético Madrid is volgens The Sun de hoogste prioriteit bij The Mancunians. Daarom is een toponderhandelaar ingehuurd om Griezmann van Los Colchoneros los te weken.

GRIEZMANNS MEEST RECENTE GOAL (NA 50 SECONDEN)



Olivier Giroud is 30 jaar en Alexis Sánchez heeft zijn contract nog steeds niet verlengd. Arsenal is daarom op zoek naar een nieuwe aanvaller. Andrea Belotti moet volgens The Sun naar Noord-Londen komen. De vraagprijs van Torino? Bijna 53 miljoen euro. Arsène Wenger vindt dat te duur en wil de spits in de zomer naar The Gunners halen, in de hoop dat de prijs zakt.

Valencia ging naar Turijn om spits Simone Zaza te huren, maar kwam terug van de trip naar Juventus met een andere speler die bijna binnen is, meldt CV Radio. Technisch directeur Suso García Pitarch's oog viel op Patrice Evra, de 35-jarige Franse verdediger die geen vaste waarde meer is. De onderhandelingen zijn gestart en Valencia denkt de Fransman zowel centraal als op links te kunnen gebruiken.

West Ham United heeft Moussa Dembélé bijna binnen, meldt The Mirror. De Londenaren hebben ruim 23 miljoen euro over voor de speler van Celtic. De Franse jeugdinternational moet de aanval van The Hammers een kwaliteitsimpuls geven.

Chelsea en Atalanta Bergamo zijn in onderhandeling over de komst van Franck Kessié naar Londen. The Guardian weet dat Antonio Conte een groot bewonderaar is van de 20-jarige middenvelder. De Italianen willen tussen de 35 en 40 miljoen euro voor de Ivoriaan incasseren komende zomer.

Uit de afdeling zij die voor veel geld de sportieve uitdaging naar China verkassen, is het vandaag de beurt aan Nikola Kalinic, aldus Marca. De 29-jarige spits van Fiorentina is op een paar kleine details na speler van Tianjin Quanjian, de club waar hij als kleine jongen al van droomde. Fiorentina ontvangt 45 miljoen euro voor de Kroaat, die daarmee de op drie na duurste aankoop is in de Chinese geschiedenis.