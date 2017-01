Bernie: 'Te veel Italianen, kap met hybride'

Een interview met Bernie Ecclestone is nooit saai. Dit keer was Sportbild de gelukkige en ook nu stelde de inmiddels 86-jarige Formule 1-tsaar niet teleur. Zo moeten de hybride motoren er onmiddellijk uitgegooid worden, moeten er sprintraces komen en wordt het met Ferrari nooit wat zolang de Italianen er de dienst uitmaken, aldus Bernie.

'STRAK LEIDEN ZIT NIET IN ITALIAANS DNA'

Omdat het een vraaggesprek met een Duitse krant betrof, blikte Ecclestone eerst even terug op het frustrerende seizoen van het troetelkind van de Oosterburen, Sebastian Vettel. Hij snapt wél waarom hij in de Ferrari zo matig presteerde in 2016 en legt de schuld niet bij Seb.





'Ferrari is teruggevallen naar de tijd van voor Jean Todt en Michael Schumacher. Er werken te veel Italianen voor het team. Ik heb niks tegen Italië, maar het strak leiden van een team zit niet in het Italiaanse DNA. Ferrari heeft vers bloed nodig. Ik weet dat Seb er alles aan doet om succesvol te zijn. De vraag is hoeveel ze hem laten doen. Het is niet zijn fout dat hij niet wint, dat komt door de auto en het team.'

'LAAT DE COUREURS ELKAAR RAKEN, WAT KAN ER GEBEUREN?'

Ecclestone klaagde al eerder over de te saaie races en kwam toen met nogal rigoureuze oplossingen. Dit keer denkt hij onder meer aan sprintraces om het voor de fans interessanter te maken. 'Twee keer 40 minuten racen is voor de tv-kijker veel aantrekkelijker dan een saaie grand prix.' Daar blijft het niet bij. Eigenlijk moet alles anders om de F1 te redden.

'De regels moeten worden veranderd, allemaal. Ze zijn te ingewikkeld. We zitten in de entertainment business, maar hoe moeten we mensen vermaken als het publiek er niks meer van begrijpt? Zelfs de coureurs weten niet meer wat ze wél en niet kunnen doen op de baan. Het lijkt erop alsof het regelboek zegt: niet racen! Laat ze elkaar af en toe raken, wat dan nog? Laat de coureurs het onderling uitvechten.'

IN IEDER GEVAL KAPPEN MET HYBRIDES

Een ander probleem is de suprematie van Mercedes. Maar ook daar heeft Ecclestone over nagedacht en hij haalt daarvoor zijn favoriete stokpaardje van stal: 'Mercedes' voordeel aan de motorenkant is nog steeds groot. Daarom moeten we zo snel mogelijk nieuwe motorenregels hebben. Het maakt eigenlijk niet uit wat voor nieuwe regels, als de hybride motoren er maar uit gaan.'

'Jean Todt (de FIA-president) kan denken dat ze in de tijdgeest passen en dat is voor consumentenauto’s misschien ook zo. In de F1 willen mensen iets speciaals zien. Ze willen luidruchtige en krachtige motoren hebben die alleen getemd kunnen worden door de beste coureurs ter wereld. Je doet profvoetballers toch ook geen orthopedische schoenen aan alleen omdat ze populair zijn.'