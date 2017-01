Manor op rand van de afgrond

Het Formule 1-team Manor staat op de rand van een faillissement. De renstal heeft via een curator uitstel van betalingen aangevraagd. Manor verkeert al geruime tijd in financiële nood. Gesprekken met nieuwe investeerders hebben tot dusver geen nieuwe geldstromen opgeleverd, meldde de BBC.

Het leidde ertoe dat eigenaar Steven Fitzpatrick op surseance van betaling aanstuurde. De ongeveer tweehonderd medewerkers van de fabriek in Banbury zijn op de hoogte gebracht van de penibele toestand.

Manor reed het vorige seizoen met de twee bolides voortdurend in de achterhoede. Pasal Wehrlein was het hele seizoen een van de wedstrijdrijder. Rio Haryanto werd halverwege het jaar vervangen door de Fransman Esteban Ocon. In de Grand Prix van Brazilië kreeg het een enorme financiële klap te verwerken.

Door de negende plek van Felipe Nasr sprong Sauber Manor voorbij in de constructeursstand. Dat kostte Manor uiteindelijk ettelijke miljoenen aan prijzengeld van de FIA.