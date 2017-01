Raonic te sterk voor Nadal in Brisbane

Milos Raonic heeft op het internationale toernooi van de Australische stad Brisbane in de kwartfinale Rafael Nadal uitgeschakeld. De pupil van coach Richard Krajicek had daarvoor drie sets nodig, 4-6 6-3 6-4. De Canadees is op het voorbereidingstoernooi van de Australian Open als eerste geplaatst.