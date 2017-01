Arbiters onder vuur om Real-bevoordeling

In 15 van de 26 wedstrijden die Real Madrid speelde dit seizoen, kreeg de machtige Spaanse koploper empujoncitos (duwtjes in de rug) van de scheidsrechters, concludeert de Catalaanse sportkrant El Mundo Deportivo. Schandalig die bevoordeling, luidt de onderliggende gedachte.

TWEE PENALTY'S EN ROOD NIET GEZIEN

Barcelona voelt zich vooral het slachtoffer van arbitrale dwalingen. Donderdagavond in Bilbao spande David Fernández Borbalán de kroon in het eerste duel sinds het kerstreces. De scheidsrechter haalde zich vooral in de eerste helft de woede van De Blaugranas op z'n hals. Die vonden namelijk dat ze twee strafschoppen zouden moeten krijgen en dat Aritz Aduriz rood had moeten krijgen. Oordeel zelf:

PIQUÉ PIKT HET NIET MEER

Gerard Piqué deinst er nooit voor terug voor zijn mening uit te komen en was na afloop van de met 2-1 verloren Copa del Rey-wedstrijd ronduit razend. 'Ik denk dat het een duidelijke penalty was bij de actie van Neymar. Ook bij die van mij met de doelman was het er eentje. Maar ja, we weten inmiddels hoe het gaat... We willen voetballen en geen roulette spelen, zoals de arbitrage lijkt te willen', aldus Piqué.

ZIDANE BLIJFT KOEL

Real-coach Zinedine Zidane werd ook gevraagd naar zijn ervaringen met de arbitrage. 'Ik ga daar niet over in discussie. Ik ben bezig met de wedstrijd van morgen en dat is het. Op de scheidsrechters lever ik geen commentaar. Het is een moeilijke baan, dat erken ik. En het is nu al de derde vraag die hierover gaat en ga er verder niets over zeggen.'