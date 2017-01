Sunderland snelste in ingekorte etappe

De Brit Sam Sunderland heeft vrijdag de vijfde etappe van de Dakar Rally bij de motoren gewonnen. Hij was in de proef over 219 kilometer tussen Tupiza en Oruro in Bolivia ruim 7 minuten sneller dan de Fransman Adrien van Beveren. De Spanjaard Juan Pedrero einde als derde op ruim 9 minuten.