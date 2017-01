Djokovic met grote moeite naar finale Doha

Novak Djokovic heeft zich vrijdag ternauwernood geplaatst voor de finale van het tennistoernooi in Doha. De nummer twee van de wereld rekende in de halve finale af met de ongeplaatste Fernando Verdasco. Hij had bijna 2,5 uur en drie sets nodig om de Spanjaard te verslaan: 4-6 7-6 (7) 6-3.