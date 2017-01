Ronald Mulder na 500 meter aan leiding bij EK

Ronald Mulder heeft vrijdag bij de Europese kampioenschappen sprint in Heerenveen de 500 meter op zijn naam geschreven. De Nederlandse schaatser was in een rechtstreeks duel in Thialf net wat rapper dan de Rus Roeslan Moerasjov: 34,87 om 34,88 seconden. De Duitser Nico Ihle eindigde met 34,95 als derde.