Moerasjov meldt zich na tweede plek af bij EK

Roeslan Moerasjov komt vrijdag bij de Europese kampioenschappen sprint niet in actie op de 1000 meter. De Russische schaatser meldde zich bij de wedstrijdleiding om medische redenen af voor het vervolg van het toernooi. Naar verluidt is Moerasjov niet voldoende hersteld van de griep en is hij niet fit genoeg voor vier sprintafstanden in Thialf.