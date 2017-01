Dubbeltitel Bertens in Auckland

Tennisster Kiki Bertens heeft in het Nieuw-Zeelandse Auckland succes geboekt in het dubbelspel. De Wateringse won het toernooi aan de zijde van haar Zweedse dubbelpartner Johanna Larsson.

Bertens en Larsson stonden in de finale tegenover de Nederlandse Demi Schuurs, die een duo vormde met de Tsjechische Renata Voracova. Het favoriete koppel - Bertens en Larsson waren als derde geplaatst - rekende vrij eenvoudig af met de underdogs: 6-2 6-2. Het was de zesde dubbeltitel voor het vaste dubbelduo.

Bertens was in Auckland minder succesvol in het enkelspel. Ze verloor al in de eerste ronde van de Amerikaanse Lauren Davis.