Dimitrov verrast Raonic

De finale van het tennistoernooi in het Australische Brisbane gaat zondag tussen de Bulgaar Grigor Dimitrov en de Japanner Kei Nishikori. Dimitrov is de verrassende naam, want hij schakelde zaterdag in de halve finale de Canadese topfavoriet Milos Raonic uit: 7-6 (7) 6-2.