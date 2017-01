Grizzlies stunten tegen Warriors

De basketballers van Memphis Grizzlies stuntten vrijdag (plaatselijke tijd) in de NBA tegen Golden State Warriors. Drie speelperiodes leek er niets aan de hand voor de formatie uit Oakland en bouwde de ploeg aan een solide voorsprong, maar in het vierde speelkwart ging alles mis en volgde er een sensationele comeback van de Grizzlies, die uitendelijk na een verlenging uitmondde in een zege van 128-119.