Verbij pakt eerste Europese titel sprint

Kai Verbij heeft de eerste editie van de Europese kampioenschappen sprint op zijn naam geschreven. De schaatser van Team Plantina verdedigde tijdens de afsluitende 1000 meter zijn leidende positie met succes.

Het zilver bij de EK sprint ging ook naar een Nederlander, Kjeld Nuis. De Duitser Nico Ihle won brons.

Voor de 22-jarige Verbij is het zijn eerste grote titel uit zijn loopbaan. De internationale schaatsunie ISU besloot in de zomer tot een andere opzet van de Europese kampioenschappen. In de seizoenen voor en na de Winterspelen wordt een gecombineerd, driedaags toernooi afgewerkt, met de EK allround en de EK sprint op het programma. In de andere jaren worden de EK afstanden gehouden.