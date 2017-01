PSV hard onderuit tegen Dortmund

PSV heeft een forse nederlaag opgelopen in de oefenwedstrijd tegen Borussia Dortmund. In La Línea de la Concepción bij Gibraltar zag PSV-trainer Phillip Cocu zijn ploeg met 4-1 kansloos onderuit gaan tegen de Duitse topclub.

Dortmund was de baas in het veld in de eerste helft en kreeg al vroeg via een strafschop de kans op op voorsprong te komen na een overtreding van Santiago Arias. De inzet van Marco Reus werd echter gestopt door Jeroen Zoet. Kort daarop maakte Reus zijn misser goed door alsnog de 1-0 binnen te schieten. Kagawa verdubbelde de score.

Ook na rust hielden de Duitsers het initiatief. André Schürrle schoot de 3-0 binnen. Luuk de Jong redde voor de Eindhovenaren de eer met een intikker. Christian Pulisic zette vervolgens de eindstand van 4-1 op het scorebord.