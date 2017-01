Atlético rekent na rust af met Eibar

Atlético Madrid heeft de competitie hervat met een 2-0-overwinning tegen Eibar. In het kleine Estadio Municipal de Ipurua vielen de doelpunten na de pauze. Saúl opende de score in de 54e minuut, op aangeven van Felipe Luis. Een kwartier voor tijd besliste sterspeler Antoine Griezmann het duel. Het was de zevende competitietreffer voor de Franse international.