Technisch directeur Valencia stapt op

De crisis bij de Spaanse voetbalclub Valencia houdt aan. Nadat vorige week coach Cesare Prandelli ontslag had genomen, meldt de club dat ook technisch directeur Jesus Garcia Pitarch is opgestapt. Pitarch had vorige week al zijn ontslag ingediend, maar dat werd toen geweigerd door voorzitter Layhoon Chan.

'Jesus Garcia Pitarch heeft zijn functie neergelegd. Hoofd opleidingen José Ramon Alesanco neemt zijn taken op interim-basis over', laat de club weten. 'Zijn eerste opdracht is in deze transferperiode op zoek te gaan naar versterking, in samenspraak met coach Salvador 'Voro' Gonzalez.'

Op dit moment staat Valencia zeventiende. Sinds het vertrek van Unai Emery in 2012 had de club al acht verschillende coaches onder contract. De Italiaan Prandelli hield het drie maanden vol. Hij vond dat clubeigenaar Peter Lim beloften had gebroken over het aantrekken van nieuwe spelers in de winterstop.