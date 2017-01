Kluge en Grasmann terug aan kop in Zesdaagse

De Duitse baanwielrenners Roger Kluge en Christian Grasmann hebben de leiding terug in de Zesdaagse van Rotterdam. Het Duitse duo ging na de eerste dag in Ahoy aan de leiding, maar moest de koppositie vrijdagavond afstaan aan de Denen Lasse Norman en Jesper Morkov. Door in de lange koppelkoersen enkele ronden voorsprong te pakken op de concurrenten gaan de Duitsers na zaterdag weer riant aan kop.