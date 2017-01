Tennisser Dimitrov wint toernooi Brisbane

De Bulgaarse tennisser Grigor Dimitrov heeft zondag het toernooi van Brisbane op zijn palmares bijgeschreven. De nummer zeventien van de wereld was in de finale te sterk voor de Japanse nummer vijf van de wereld Kei Nishikori in drie sets: 6-2 2-6 6-3.