Van Aert duidelijk de beste in België

Wout van Aert heeft zijn favorietenrol bij het Belgisch kampioenschap veldrijden met verve waargemaakt. Hij soleerde in Oostende naar zijn tweede titel.

De regerend wereldkampioen stelde zich nog maar eens nadrukkelijk kandidaat voor een nieuwe regenboogtrui over drie weken in Luxemburg. Een titanenduel met Nederlands kampioen Mathieu van der Poel ligt in het verschiet.

Van Aert reed in de eerste ronde weg van zijn concurrenten en maakte er een eenzame wedstrijd van. Kevin Pauwels was de beste van de rest en pakte zilver. Laurens Sweeck croste naar het brons.

Sanne Cant greep voor de achtste keer op rij de Belgische titel bij de vrouwen.