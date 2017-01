Van Ginkel helpt PSV aan oefenzege

PSV heeft Marco van Ginkel terug en dat lijkt meteen zijn vruchten af te werpen. De huurling van Chelsea maakt op fraaie wijze de 1-0 in het met 2-1 gewonnen oefenduel met SC Freiburg.

De goal van Van Ginkel kwam als geroepen. In de eerste helft was er nauwelijks iets te genieten en het leek een wel heel bloedeloze wedstrijd te worden. Na de goal van de ex-Vitessenaar veranderde dat. Florian Jozefzoon maakte al snel de 2-0 en ook Freiburg leek er ineens zin in te hebben. Helemaal na de prachtige 2-1 van Maximilian Philipp.

De goal van Van Ginkel:

Op het moment van het doelpunt van Philipp stonden beide teams met elf mannen op het veld, maar dat had zomaar anders kunnen zijn. Doelman Rafal Gikiewicz haalde enkele minuten voor de goal de doorgebroken Jorrit Hendrix neer, maar de scheidsrechter had genade en gaf slechts een gele kaart. Een eventuele gelijkmaker was dus misschien ook wel veel van het goede geweest.

Het moment van geel of rood: