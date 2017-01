Hoogerwerf pakt shorttracktitel

Dylan Hoogerwerf is in Amsterdam verrassend Nederlands kampioen shorttrack geworden. De 21-jarige Westlander won na de 1000 meter ook de afsluitende superfinale en stootte daardoor Daan Breeuwsma van de eerste plaats.

Sjinkie Knegt werd derde. Bij de vrouwen gingen de titels op de 500, 1000, 1500 meter en overall naar Suzanne Schulting.

Schulting was een klasse apart, de Friezin was al zeker van de titel voor de superfinale waarin ze uiteindelijk ook de beste was. Yara van Kerkhof werd tweede in het eindklassement, Rianne de Vries derde.