Messi redt punt voor pover Barça

Lionel Messi heeft ervoor gezorgd dat Barcelona een punt heeft overgehouden aan het uitduel met Villarreal. Een fantastische vrije trap in de slotfase maakte de 1-0 achterstand ongedaan en was goed voor de 1-1 eindstand.

Barcelona had zoals wel vaker het meest de bal. Tot het zestienmetergebied wisten de mannen in het blauwrood prima wat ze ermee moesten, maar daarna stokte het. Neymar was voor de pauze nog het dichtst bij een goal met een schot van ver dat net langs de paal verdween.

SANSONE EN MESSI

Na rust was het snel 1-0. Pato gaf de bal aan Nicola Sansone en die vond de verre hoek. Barcelona ging vol in de aanval en had een penalty verdiend na een handsbal, maar ook aan de andere kant zag de scheids een vergelijkbare situatie over het hoofd. Toch werd het 1-1. Messi vond de kruising van een meter of 17.

Real Madrid staat na het gelijkspel nu vijf punten voor op Barcelona, met nog een wedstrijd tegoed. Barça heeft 35 punten na 17 duels en is niet eens meer de nummer 2 op de ranglijst. Dat is nu Sevilla met 36 verzamelde punten. Villarreal is de nummer 5 op de ranglijst met 30 uit 17.