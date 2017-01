Haase wint wel in Auckland

Tennisser Robin Haase heeft maandag zijn eerste overwinning van dit jaar gevierd. De 29-jarige Hagenaar rekende in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Auckland af met de Nieuw-Zeelandse qualifier Finn Tearney: 6-4 7-5. Haase was bij zijn seizoensopening vorige week in Doha direct uitgeschakeld, door de Belg David Goffin.