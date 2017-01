Thomas pakt de hoofdprijs op Hawaï

Justin Thomas heeft op Hawaï het Tournament of Champions op zijn naam geschreven. De 23-jarige Amerikaan bleef Hideki Matsuyama uit Japan drie slagen voor op de banen van Kapalua. Jordan Spieth klom dankzij een knappe slotronde van 65 slagen nog op naar de derde plaats, maar hij kon zijn landgenoot niet meer bedreigen.

Thomas bracht zichzelf even in de problemen met een dubbele bogey op de vijftiende hole, waardoor zijn voorsprong op Matsuyama (die een hole eerder een eagle had geslagen) slonk tot één slag. De golfer uit Kentucky trok de winst naar zich toe met birdies op de laatste twee holes. Thomas verdiende met zijn tweede overwinning van het seizoen een slordige 1,2 miljoen euro.

De Australiër Jason Day, nummer 1 van de wereld, maakte op Hawaï zijn rentree na drie maanden afwezigheid. Day eindigde als twaalfde, op negen slagen van de winnaar.