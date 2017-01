Zorgen Nishikori richting Australian Open

Kei Nishikori heeft een week voor de Australian Open zorgen. De nummer 5 van de wereld kampt met een heupblessure, zondag opgelopen tijdens de finale van het ATP-toernooi in Brisbane. Nishikori verloor die in drie sets van Grigor Dimitrov uit Bulgarije. De Japanner moest zich tijdens de finale uitgebreid laten behandelen door de fysiotherapeut.

'Het is niet heel erg, maar ik heb rust nodig om te herstellen', zei Nishikori, die daarom maandag verstek liet gaan bij een demonstratie-evenement in Sydney. Hij liet zich daar vervangen door Dominic Thiem.

De Japanner, die elf ATP-titels op zak heeft, doet het in de aanloop naar het eerste grandslamtoernooi van het jaar rustig aan. Nishikori strandde vorig jaar in Melbourne in de kwartfinale.