Rakitic weg, Drogba terug, Keita Red Devil

Ivan Rakitic speelt de tweede viool bij Barcelona. De baltovenaar zat gisteren niet bij de selectie voor het duel met Villarreal en mede daarom denkt de Kroaat aan een vertrek. Manchester City kan de Kroatische international wél gebruiken. The Citizens van Pep Guardiola staan halverwege het seizoen teleurstellend vierde en willen met Rakitic klimmen.

Ook Manchester United draait stroef en wil zich daarom versterken. Volgens The Daily Star hebben The Red Devils hun pijlen gericht op Baldé Keita. De 21-jarige Senegalees scoorde dit seizoen 5 keer in 16 competitieduels voor Lazio en moet de Romeinen circa 30 miljoen euro opleveren.

Swansea City zit vol in de degradatiezorgen en dus moet de wintertransfermarkt soelaas bieden voor de Welshmen. Hoe realistisch het wensenlijstje van Paul Clement is, blijft de vraag. Zo denkt hij aan Holger Badstuber van Bayern München, maar de 27-jarige verdediger kan ook naar Manchester City, schrijft Wales Online.

Ook Michy Batshuayi is een beoogd Swan, maar de komst van de Belgische spits lijkt een stuk waarschijnlijker. Hij speelt bij Chelsea weinig en kan op huurbasis de overstap maken, schrijft South Wales Evening Post. Als onderdeel van de deal zou Fernando Llorente dan de omgekeerde weg bewandelen en als reservespits achter Diego Costa op de bank van Stamford Bridge gaan zitten.

DROGBA MET OPEN SOLLICITATIE, UTH KAN HOGEROP

Didier Drogba mag dan wel oud zijn, maar de 38-jarige Ivoriaan is naar eigen zeggen nog niet versleten. De spits zit zonder club na zijn vertrek bij Montreal Impact, maar houdt op Canal Plus de mogelijkheden open voor een terugkeer bij zijn oude club Olympique Marseille. Daar speelde hij in 2003 een seizoen voor zijn overstap naar Chelsea.

Twee seizoenen geleden speelde Mark Uth nog bij sc Heerenveen en nu kan hij al naar de Premier League. The Daily Mirror schrijft namelijk dat de spits van Hoffenheim in de belangstelling staat van Tottenham Hotspur en Southampton. De 25-jarige Duitser laat zich nog niet gek maken. 'Ik heb het ook gelezen, maar er valt niet veel over te zeggen. Er is interesse, niet meer dan dat', zegt hij tegen Kicker.

ÖZIL BLIJFT VOOR WENGER

Bij Arsenal worden ze nerveus, omdat Mesut Özil zijn contract nog niet heeft verlengd. Toch hoeven The Gunners niet te vrezen dat de Duitse spelmaker wil vertrekken. Tenminste, als het van plan is Arsène Wenger langer als trainer te behouden. 'Als Wenger blijft, blijf ik ook', zei Özil in gesprek met The Sun. 'Hij was de reden dat ik naar Arsenal kwam.' Özil's contract loopt medio 2018 af.

Internazionale raakt mogelijk een belangrijke kracht kwijt, want zo'n beetje de hele Engelse top heeft zich bij de Italianen gemeld voor Ivan Perisic. Arsenal, Chelsea en Liverpool zijn geïnteresseerd in de diensten van de Kroaat, weet Calciomercato. De 55-voudig international kost 30 miljoen euro.