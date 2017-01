Bertens denderend van de nul af

Kiki Bertens heeft op haar tweede toernooi van 2017 haar eerste overwinning in het enkelspel. Na de valse start van vorige week in Auckland was ze in Hobart wél succesvol. Annicka Beck was volstrekt kansloos tegen de als eerste geplaatste Wateringse en ging met 6-1, 6-2 onderuit.