Dubbel Dost, Leo/Marcelo magie + handsgate

Ziggo Sport Totaal kijkt in de Weekendparade terug op het afgelopen voetbalweekend. Deze keer een aflevering met louter momenten vanaf het Iberisch schiereiland, waar de liga's gewoon verder denderden. Met uiteraard golazos en golaços, alles is voor Bassie, weer gedoe om slechte scheidsrechters en nogal wat fouten zonder afstraffing.

HET FENOMEEN DOST

Bas Dost blijft maar vrienden maken bij de aanhang van Sporting. De spits van de ploeg uit Lissabon scoort twee keer tegen Feirense en is daarmee beslissend in de 2-1 zege. Hij is ook nog eens topscporer van de Primeira Liga met 11 treffers:

ZIEKE GOALS TE OVER

We beginnen met de BAM van de Week (video), al had deze met een paar centimeter lager nog mooier geweest (video). Rafael Lopes lobt leep (video), Jonas eert terecht de aangever voor zijn heerlijke bijdrage (video), Pablo Sarabia scoort direct na invalbeurt (video), Iago Aspas dolt en scoort (video), Wissam Ben Yedder zelfs 3 keer (video) en Marcelo tovert (video).

ZET ALLES OPZIJ VOOR MESSI'S MAGIE

HANDS- EN BUITENSPELGATE

Barcelona voelt zich benadeeld en vindt dat Real Madrid juist flink geholpen wordt. De arbitrale beslissingen van dit weekend voeden die woede nog meer. Bij Real scoort Karim Benzema na buitenspel (video), terwijl Barcelona twee strafschoppen door de neus geboord krijgt en er ook eentje tegen ontloopt:

FOUTENPARADE, PIJN EN BEWUST OF NIET?

Opvallend veel spelers maken opvallend knullige fouten, al blijft de bestraffing steeds uit (video, video en video). Tomeloze inzet en zonder angst ervoor gaan, kan ook wel eens verkeerd uitpakken (video), Iván Pichu Cuéllar redt fabelachtig en slikt de pijn (video). Tot slot vragen wij ons af of dit nu een briljant ingestudeerde vrije trap is, of gewoon een dikke misser: