Officieel! Bottas naar Mercedes

Lang verwacht, nog langer uitgesteld, maar dan nu toch eindelijk officieel. Valtteri Bottas stapt dit seizoen in de Mercedes die door wereldkampioen Nico Rosberg leeg is achtergelaten. De 27-jarige Fin verlaat Williams en is het komende seizoen de teamgenoot van Lewis Hamilton in de W08

BOTTAS NEGEN KEER PODIUM, MAAR NOOIT HOOGSTE

Met negen podiumplaatsen neemt Bottas na vijf seizoenen afscheid van het team waar hij zijn F1-loopbaan begon. Zijn beste jaar beleefde hij er in 2014. Met in totaal 4 derde plaatsen en 2 keer een tweede stek sloot hij het WK af als vierde met 186 punten.

In zijn laatste seizoen voor het Britse privé-team was de derde plaats in de GP van Canada zijn beste resultaat. Met plek acht in de eindstand bleef hij zijn teammaat Felipe Massa wél ruim voor. Bottas tikte 85 punten binnen en de teller van de Braziliaan stokte al bij 53 stuks. Door het vertrek van Bottas stelt Felipe Massa zijn pensioen uit. De Braziliaan gaat met rookie Lance Stroll door bij Williams.

No more secrets! I'll be driving a Silver Arrow in 2017. So happy and proud to be part of the @MercedesAMGF1 family! #F1 #VB77 #mbfamily pic.twitter.com/IOjUGDqPpc — Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) 16 januari 2017

VOORMALIGE GOLDEN BOY

Toch moet de transfer naar Mercedes als een buitenkans voelen. Een aantal seizoenen geleden gold Bottas nog als een van de golden boys in de F1 en leek hij hard op weg naar Ferrari. Dat ging uiteindelijk niet door en met de komst van young guns als Max Verstappen, Stoffel Vandoorne, Esteban Ocon en Pascal Wehrlein leek de kans op een topteam kleiner en kleiner te worden.



Bottas in actie op Spa-Franchorchamps in 2012

Net als veel topcoureurs is ook Bottas in de karts begonnen. Via onder meer de Formule Renault en F3 Euro Series stootte hij door naar de GP3, waar hij in zijn eerste seizoen vier GP's won en de titel greep.

Ook heeft Bottas een kleine Nederlandse link. Als veelbelovend Formule 3-coureur won hij zowel in 2009 als in 2010 The Masters of Formula 3 op het circuit van Zandvoort. De tweede zege leverde hem een rol als testcoureur bij Williams op. In 2013 reed hij zijn eerste grand prix.