Carvalho komt uit pensioen voor China

Eigenlijk was Ricardo Carvalho al gestopt, maar voor een lucratief avontuur in China trekt de 38-jarige verdediger toch weer zijn schoenen aan. De Portugees verbond zich voor een jaar aan SIPG Shanghai, de club waarbij zijn landgenoot André Villas-Boas de trainer is. Carvalho speelde zijn laatste wedstrijd afgelopen zomer op het EK in Frankrijk, waar hij met Portugal de Europese titel veroverde.