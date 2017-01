Van Emden sluit af met olympisch brons

Anicka van Emden heeft een punt gezet achter haar carrière. De dertigjarige judoka veroverde afgelopen zomer op de Olympische Spelen brons in de klasse tot 63 kilogram. Met een olympische medaille op zak is de cirkel rond, schreef de judoka op haar website.

'Eigenlijk was het geen heel moeilijke beslissing', aldus Van Emden. 'Maar ik heb mezelf de tijd gegeven om van gedachten te veranderen. Ik heb gewoon mijn gevoel gevolgd en mijn gevoel zegt al een tijdje dat de cirkel rond is nu mijn olympische droom werkelijkheid is geworden.' Van Emden veroverde eerder twee keer brons op WK's. De geboren Haagse zorgde in Rio de Janeiro voor de enige Nederlandse judomedaille.