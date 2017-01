Raid op Spurs-backs en Coutinho blijft

Tottenham Hotspur kwam als een van de positieve uitschieters uit het onderzoek dat collega Tim Schwarte deed naar het effect van het smijten met geld en de pay-off daarvan . The Spurs geven betrekkelijk weinig uit en presteren desalniettemin sterk. De nummer 3 van de Premier League dreigt nu het slachtoffer te worden van z'n goede handelsinstinct.

Manchester City en Manchester United azen namelijk op de backs van Tottenham, aldus The Sun. Mourinho is bereid bijna 70 miljoen euro neer te leggen voor Kyle Walker en Danny Rose. De twee 26-jarige aanvallende vleugelverdedigers zijn beiden Engels international en verlengden kort geleden hun contracten bij Tottenham. Ook Pep Guardiola moet dus de knip trekken als hij het duo wil inlijven.

'Hij is van ons en blijft van ons.' Jürgen Klopp is onder geen beding van plan Philippe Coutinho af te staan aan Barcelona. Ook het bod van 70 miljoen euro van de Catalanen, verandert daar niets aan, schrijft The Mirror. De Braziliaanse spelmaker zou goed passen bij Barça, dat er mogelijk nog wat miljoenen op gooit. 'Helaas vergeten grote clubs een speler niet als hij even geblesseerd is geweest', aldus Klopp.

Jesé kan een nieuwe geïnteresseerde club toevoegen aan de lijst met bewonderaars. Le Parisien schrijft dat Middlesbrough zich meldt in de strijd om de Spaanse aanvaller van Paris Saint-Germain. Bij Boro is Aitor Karanka de trainer en die maakte Jesé al mee als assistent van José Mourinho bij Real Madrid.

West Ham United is van plan de plek onder de lat te geven aan Joe Hart als Adrián vertrekt. Volgens The Sun is het haast zeker dat de Spaanse keeper weggaat omdat hij komende zomer transfervrij weg mag. Om nog iets voor hem te vangen, is het nu zaak hem te verkopen. En dan kan West Ham bij Manchester City aankloppen op Hart over te nemen. De Engelse doelman speelt nu op huurbasis bij Torino.