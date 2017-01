Gutiérrez na nuljaar naar Formule E

Esteban Gutiérrez heeft na zijn mislukte Formule 1-avontuur bij Haas onderdak gevonden in de Formule E. De 25-jarige Mexicaan had nog de stille hoop dat hij volgend seizoen een plekje kon claimen bij Manor, maar door de financiële problemen daar heeft hij eieren voor zijn geld gekozen. Hij debuteert op 1 april meteen voor eigen publiek bij de E-Prix van Mexico.

Hij heeft nog niet bekend gemaakt voor welk team hij gaat rijden. Gutiérrez slaagde er afgelopen seizoen niet in een WK-punt te veroveren voor Haas. Zijn temgenoot Romain Grosjean haalde wél 29 punten voor de Amerikaanse debutant en mede daarom besloot de teamleiding Gutiérrez te vervangen. Volgend seizoen neemt Kevin Magnussen plaats in de tweede Haas. Hij komt over van Renault.





Dit soort starts hielpen niet in de jacht op punten