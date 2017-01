Tigers op het menu voor machtig United

Manchester United is volledig op stoom geraakt en dat is slecht nieuws voor Hull City. Op Old Trafford staat vanavond het heenduel op het programma om een plek in de finale om de League Cup. De ploeg van José Mourinho is al veertien wedstrijden ongeslagen en won er elf in die serie. In deze vorm moet Hull als nummer laatst van de Premier League een makkelijk op te peuzelen prooi zijn.

ROONEY NOG LEGENDARISCHER?

Wayne Rooney maakte zaterdag in de FA Cup-wedstrijd tegen Reading zijn 249ste doelpunt in het shirt van The Mancunians. Hij evenaarde daarmee het record van Sir Bobby Charlton als clubtopscorer aller tijden. Volgt er nog eentje (of meer) tegen Hull, dan heeft de 31-jarige aanvaller uit Liverpool het record alleen in handen. Rooney had 543 wedstrijden nodig voor zijn 249 treffers.

KANONNEN TERUG IN DE PLOEG

Zlatan Ibrahimovic en Paul Pogba ontbraken zaterdag, maar zijn weer van de partij tegen The Tigers. Mourinho spaart geen sterren om ze fris te houden voor de kraker van zondag thuis tegen Liverpool. 'We gaan de strijd tegen Hull aan met alle power die we hebben. We spelen zondag inderdaad tegen Liverpool, dat is een grote wedstrijd, maar we willen de finale halen', legde The Special One uit.

HALVE FINALE AL PRIMEUR

Voor Hull City is het bereiken van de laatste vier in het League Cup-toernooi al een unicum. Nooit eerder kwam het zo ver. De cijfers voorspellen dat het blijft bij de halve finale als eindstation. United won elf van de laatste twaalf onderlinge duels en speelde één keer gelijk. De laatste zege van Hull op Old Trafford dateert van 1952.

