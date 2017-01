'Max is labradorpup en heus wel teamspeler'

Christian Horner is niet bang dat de onderlinge strijd tussen Max Verstappen en Daniel Ricciardo komend seizoen ontspoort. Ondanks akkefietjes zoals bij de GP van Hongarije kunnen de Red Bull-coureurs prima door een deur en bovendien 'Max is een soort labrador-pup (...) Hij wil alles ontdekken, is bezeten van racen en voelt zich bevoorrecht dat hij F1-coureur is' , aldus zijn teambaas.

DANIEL EEN SOORT GROTE BROER

'Bovendien kunnen Max en Daniel het simpelweg heel goed met elkaar vinden', legt Horner aan motorsport.com uit. 'Dat hoeft niet van het team, maar ze wonen in Monaco in het zelfde gebouw en Daniel is een soort grote broer voor Max. Buiten de baan dan...'

Tegelijkertijd heeft de teambaas van Red Bull ook gezien hoe de voormalige beste vrienden Lewis Hamilton en Nico Rosberg elkaar naar het leven gingen staan zodra er een wereldtitel op het spel stond. 'Als ze samen voor de titel gaan kan het natuurlijk veranderen. Waarschijnlijk blijft het dan niet zo als het nu is. Maar tegelijkertijd hebben ze heel veel respect voor elkaar.'

KIBBELEN IN HONGARIJE

'Zodra ze achter het stuur gaan zitten, zijn ze allebei even hongerig. Ze willen allebei winnen en racen knalhard met elkaar. Maar zolang het hard maar fair gaat, hebben wij daar geen problemen mee.' Toch ging het ook dit seizoen niet altijd van een leien dakje. In Hongarije kreeg Verstappen de opdracht om als tweede rijder achter Ricciardo een gat te laten vallen en zo de achteropkomende concurrentie op te houden.

Max koos toen aanvankelijk voor zichzelf. Hij bleef in de motorkap van zijn teammaat hangen en klaagde over de boordradio toen zijn team hem nogmaals de opdracht gaf de aanval te staken:

Max over de boordradio: 'Ik rijd als een omaatje'

'MAX IS ECHT WEL EEN TEAMSPELER'

Horner ligt er niet van wakker. 'Het was maar een klein incidentje. Over het algemeen werken ze heel lekker samen. In Hockenheim bijvoorbeeld switchten we de rijders. Iedereen zei dat Max geen teamspeler was, maar op die dag heeft hij bewezen dat hij dat heel duidelijk wél is. Dat kadootje kreeg hij vervolgens weer terug in Mexico (toen Ricciardo hem voorbij liet).'

'Daarom voelde het voor mij ook prima om ze te laten racen in Maleisië. Zelfs toen het ineens om de GP-zege ging nadat Hamilton was uitgevallen. Het is altijd clean, maar hard.'

Max en Daniël op scherpst van de snede

'HEEL, HEEL GOED EN EEN LABRADORPUP'

'Max is heel, heel erg goed en ook zo ontzettend enthousiast over alles. Hij is eigenlijk een soort labrador-puppy die alles maar wil ontdekken. Of dat nou de geschiedenis van de sport is of wat er allemaal gebeurt in de junior formules en het karten, hij is bezeten van racen. Hij voelt zich bevoorrecht dat hij F1-coureur is.’

GENOEGEN MET PLEK BIJ DE WC

Verstappen ligt uitstekend binnen het team. Horner herinnert zich een voorval na de GP van Canada waarmee de 19-jarige Nederlander andermaal bewees ook buiten de baan uit het juiste hout te zijn gesneden: 'Eerder dit jaar was de vlucht vanuit Montreal dubbel geboekt en waren er geen business-class stoeltjes beschikbaar. Dus toen moest hij in economy class bij de toiletten zitten.'

'Met sommige anderen was dat een enorm ding geworden, maar voor Max was het geen enkel probleem. Als dat het enige plekje is dat beschikbaar is, ga ik daar wel zitten, was het enige wat hij zei. Dat maakt hem zo verfrissend.