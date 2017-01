Lowe zet deur naar Williams open

Paddy Lowe vertrekt als technische baas van het Mercedes Formule 1-team. Dat heeft de Duitse renstal bekendgemaakt. De geruchtenmolen bracht Lowe al enige tijd in verband met het Williams-team.

Toch is het nog niet zeker dat Lowe meteen aan de slag gaat bij Wiliiams. Lowe kan niet direct ergens anders aan de slag omdat hij op een zogeheten garden leave wordt gestuurd. Mercedes benadrukt dat alle directeuren die onder Lowe vielen gewoon aanblijven en dat de continuïteit van het team dus gewaarborgd is. Over de opvolging van Lowe kan het team nog niets zeggen.

Lowe werkte 3,5 jaar voor Mercedes. In die jaren werd Lewis Hamilton twee keer wereldkampioen en Nico Rosberg een keer. De zilverpijlen wonnen daarnaast de constructeurstitel drie keer op rij. Eerder werkte Lowe bij Williams en McLaren. Bij Williams zou hij de opvolger moeten worden van Pat Symonds, die eind vorig jaar zijn vertrek aankondigde.