United met één been in finale League Cup

Manchester United heeft goede zaken gedaan op weg naar de finale van de League Cup. In eigen huis versloeg United volledig verdiend Hull City met 2-0. Juan Mata en Marouane Fellaini maakten de goals die pas laat en na veel kansen vielen. United is door de overwinning nu al vijftien wedstrijden ongeslagen.

TIJGERS DOORSTAAN RODE STORM MET MOEITE

José Mourinho had zijn spelers met een duidelijke opdracht het veld op gestuurd. Zorg er voor dat de terugwedstrijd een formaliteit wordt. Vanaf het eerste fluitsignaal vlogen The Mancunians uit de startblokken. Al snel leidde dat tot een grote kans voor Mata. Hij had een knappe volley in huis, maar zag Eldin Jakupovic zijn schot keren.

Daarna waren vooral Marcus Rashford en Henrikh Mkhitaryan gevaarlijk. Ze schoten, ze kopten en ze vielen in het strafschopgebied, maar tot een doelpunt kwamen ze niet. Een oude voetbalwet leek toen weer van toepassing te zijn. Na alle kansen van United was het Hull dat bijna op voorsprong kwam, maar Adama Diomande kopte in kansrijke positie op de paal.

UNITED DRUKT DOOR EN STAAT MET ÉÉN BEEN IN FINALE

De tweede helft begon op de zelfde manier als de eerste. Nu was het Mkhitaryan die heel snel gevaarlijk kon worden. Hij kwam alleen op Jakupovic af, maar de Armeen tikte de bal te ver voor zich uit. United bleef aanvallen en creëerde kans op kans. Wayne Rooney was heel dichtbij en uiteindelijk was het Mata die de bevrijdende 1-0 van dichtbij kon binnentikken.

De honger van United was daarna nog niet gestild. Paul Pogba schoot bijna de 2-0 binnen. Zijn vrije trap teisterde de paal. Vijf minuten voor tijd maakte invaller Marouane Fellaini dan eindelijk de tweede voor de thuisploeg. Hij kopte bij de tweede paal een voorzet van Matteo Darmian binnen. United mag de voorsprong 26 januari gaan verdedigen op bezoek in Hull.