Las Palmas wint, Atléti is door

Las Palmas heeft gedaan wat weinig mensen hadden verwacht. De ploeg van de Canarische Eilanden won op bezoek bij Atlético Madrid met 3-2. Toch was het niet genoeg. Omdat de Madrilenen het eerste duel in de achtste finale van de Copa del Rey al met 2-0 hadden gewonnen zijn zij een ronde verder.

LAS PALMAS START STROEF EN EINDIGT GEVAARLIJK

Dat Las Palmas een 2-0 achterstand goed moest maken was niet meteen duidelijk. Ze trokken zich net zoals in de heenwedstrijd terug en lieten Atlético het spel maken. Er ging veel dreiging uit van Los Rojiblancos, maar ze kwamen maar tot één echte kans. Antoinne Griezmann faalde echter oog in oog met Raúl Lizoáin.

Daarna kropen de mannen van de Canarische Eilanden uit hun schulp. Ze durfden steeds meer druk te geven op Atlético en kwamen zelf ook tot kansen. Twee keer hadden ze op voorsprong kunnen komen. Eerst kopte Marko Livaja van dichtbij op de voeten van Moyà en niet veel later was Tana heel dicht bij de 1-0. Atlético was daarom blij dat het snel rust was.

ATLÉTICO KOMT IN SLOTFASE MET DE SCHRIK VRIJ

In de tweede helft kwam Atlético in eerste instantie beter voor de dag. Ze vielen aan, waren gevaarlijker en maakte via Griezmann al snel de 1-0. Las Palmas liet zicht echter niet kennen. Niet lang na de openingsgoal zette Livaja zijn ploeg op 1-1. Toen Ángel Correa snel daarna de doelman poortte en de thuisploeg op 2-1 zette leek de wedstrijd alsnog gespeeld.

Dat dachten de mannen uit Madrid waarschijnlijk ook want na de 2-1 lieten ze de teugels vieren. Zo ver zelfs dat Las Palmas in het slot van de wedstrijd een 2-1 achterstand kon ombuigen tot een 3-2 voorsprong. Livaja maakte zijn tweede en ook Mateo Garcia was trefzeker. Het offensief kwam echter te laat en dus gaat Atlético door naar de kwartfinale van de Copa.