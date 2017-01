Depay onderhandelt, Juve shopt bij Reds

Memphis Depay staat volgens Metro open voor een vertrek richting Olympique Lyon. Een probleem is wel dat hij daar te maken krijgt met een hoofdcoach die niet meteen is overtuigd van zijn kwaliteiten. Bruno Genesio ziet de bij Manchester United in ongenade gevallen miljoenenaankoop weliswaar niet zitten, maar toch zijn de onderhandelingen tussen club en speler gestart.

Chelsea heeft Nathan Aké teruggeroepen van zijn uitleenbeurt aan Bournemouth, waardoor The Cherries nu een centrale verdediger missen. John Terry zou daar weleens het slachtoffer van kunnen worden. De 36-jarige Engelsman speelt vaker niet dan wél bij de koploper van de Premier League en Bournemouth hoopt hem daarom voor een half jaartje te kunnen huren, schrijft The Sun.

Ruim 30 miljoen euro netto per jaar. Dat is het salaris wat James Rodríguez heeft laten lopen. De middenvelder van Real Madrid ontving volgens AS een aanbieding van Hebei China Fortune, maar legde die naast zich neer. De Colombiaan is geen vaste waarde bij Los Merengues, maar wil in Madrid blijven knokken voor speeltijd. De Spaanse topclub had overigens 110 miljoen kunnen verdienen aan James.

Tottenham Hotspur wil Nico Gaitán wegplukken bij Atlético Madrid, weet El Mundo Deportivo. Mauricio Pochettino wilde de Argentijnse aanvaller eigenlijk afgelopen zomer al naar Londen halen, maar toen koos hij voor een transfer naar Spanje. Omdat Gaitán bij Atlético nauwelijks speelminuten maakt, ruikt de coach van The Spurs zijn kans.

Emre Can kan de overstap maken naar de Serie A. Volgens het Italiaanse La Stampa is Juventus geïnteresseerd in de diensten van de 22-jarige middenvelder van Liverpool. Het contract van de Duits international loopt volgend jaar af. De Oude Dame heeft ook haar oog laten vallen op Corentin Tolisso van Olympique Lyon en Mahmoud Dahoud van Borussia Mönchengladbach.

Kostas Manolas kan de nieuwe centrale verdediger van Manchester United worden. Althans, als we zijn zaakwaarnemer mogen geloven. Hij verklaart tegen Sport FM dat de verhalen in de kranten kloppen. Mocht United besluiten om de Griek vast te leggen, dan moeten het waarschijnlijk diep in de buidel tasten. AS Roma wees in de zomer een bod van 40 miljoen euro van Arsenal af.

Payot Upamecano heeft vleugels gekregen bij Red Bull Salzburg en maakt waarschijnlijk de overstap naar een andere club van de energiedranken gigant. De 18-jarige verdediger staat in de belangstelling van RB Leipzig, dat 10 miljoen euro wil bieden. De nummer 2 van de Bundesliga heeft volgens The Sun concurrentie van Manchester United en Barcelona.