Baas Renault vlak voor herstart foetsie

Frédéric Vasseur is met onmiddellijke ingang weg bij het Formule 1-team van Renault. De teambaas is 'in goed onderling overleg' aan de kant gezet. Vasseur was pas een jaar in dienst van het team, waarvan de laatste zes maanden als hoogste baas. Erg succesvol was Renault in 2016 niet bij de terugkeer in de koningsklasse van de autosport.