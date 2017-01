Vandaag live: Arsenal, Barça, Chelsea+NBA

Het is een bomvolle zaterdag bij Ziggo Sport. De titelstrijd in de Premier League is terug na de overwinning van Tottenham Hotspur op Chelsea. Kan de koploper zich herstellen tegen huidig landskampioen Leicester City? Arsenal moet winnen van Swansea City om in het spoor te blijven. The Swans staat op een degradatieplaats en doen er alles aan dit niet te laten gebeuren.

PREMIER LEAGUE

wanneer wedstrijd kanaal 13.30 Tottenham - West Bromwich Albion Ziggo Sport (14), Ziggo Sport Select, Go 16.00 Swansea City - Arsenal Ziggo Sport Voetbal, Go 18.30 Leicester City - Chelsea Ziggo Sport (14), Ziggo Sport Select, Go

BARÇA IN ACHTERVOLGING

Vijf punten. Dat is het verschil tussen Barcelona en Real Madrid. Bovendien hebben Los Merengues een wedstrijd minder gespeeld. De Catalanen kunnen geen punten meer verspelen in de race voor de titel. Barça heeft drie punten tegen Las Palmas nodig om druk te kunnen blijven zetten op de Madrilenen.

wanneer wedstrijd kanaal 16.15 Barcelona - Las Palmas Ziggo Sport (14), Ziggo Sport Select, Go 18.30 Atlético Madrid - Real Betis Sevilla Ziggo Sport Voetbal, Go

READY TO GO

Het golfjaar is weer losgebarsten. En natuurlijk is dat te zien bij Ziggo Sport. De European Tour is aangekomen in Zuid-Afrika, waar de BMW South African Open op het programma staat. De PGA Tour vervolgt haar weg in Hawaï voor de Sony Open.

wanneer toernooi kanaal 11.00 South African Open Ziggo Sport Golf, Go 01.00 Sony Open Ziggo Sport (14), Ziggo Sport Select, Ziggo Sport Golf, Go

SENSATIE IN MARSEILLE

Het is spectaculair, supersnel en valpartijen zijn gegarandeerd: Crashed Ice. De sportsers schaatsen met een topsnelheid van 70 kilometer per uur een helling ijshelling af, inclusief bochten en obstakels. Het reizende circus is dit keer in Marseille. Verder zijn de beste basketballers van de wereld natuurlijk te zien.