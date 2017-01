Uitslapen! GP van Australië om 7 uur

Goed nieuws voor de hardcore Formule 1-fan die gehecht is aan zijn nachtrust. De wekker mag een uurtje later dan vorig jaar bij de seizoensstart. Op 26 maart 2017 gaat de Grand Prix van Melbourne om 7 uur 's ochtends Nederlandse tijd van start. Van uitslapen is dus nog steeds geen sprake, maar alle kleine beetjes helpen.