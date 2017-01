Barça moet behoud Messi verdienen

Aan het langer vastleggen van Lionel Messi zitten nogal wat haken en ogen. De Argentijnse sterspeler heeft een contract tot medio 2018, maar Barcelona wil hem snel laten bijtekenen. Het probleem is dat clubs in La Liga een salarisbeperking hebben. 'Barça moet de situatie analyseren en het gezond verstand gebruiken', omschreef algemeen directeur Oscar Grau de situatie.

Messi verdient naar verluidt zo'n 22 miljoen euro per jaar. De salarissen van Suárez en Neymar zouden in hun nieuwe contracten, met een looptijd tot de zomer van 2021, opgetrokken zijn naar 25 miljoen euro. Het is duidelijk dat de Argentijn het voor minder niet doet, maar de regels van de Liga schrijven voor dat de spelerssalarissen niet meer dan 70 procent van het totale budget mogen bedragen.

'De inkomsten moeten verder omhoog', zei Grau, die ook niet uitsluit dat enkele andere spelers verkocht moeten worden. Barcelona werkt dit seizoen met een recordbudget van 695 miljoen euro. De Catalanen betalen de hoogste voetbalsalarissen na Manchester United volgens de website Global Sports Salary Survey, die jaarlijks een lijst maakt van de duurste sportteams.

Grau voorziet een stijging van de inkomsten. De club sloot onlangs een sponsordeal af met het Japanse Rakuten, die Barcelona jaarlijks 55 miljoen euro oplevert. 'De club wil de beste spelers van de wereld behouden. Ik wil de zorgen van de fans niet vergroten, maar we moeten ons hoofd koel houden.'