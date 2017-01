Herstelde Vonn terug op piste

Lindsey Vonn keert zaterdag terug op de wedstrijdpiste. De Amerikaanse skiester wil aan de start verschijnen voor de afdaling in het Oostenrijkse Altenmarkt-Zauchensee, meetellend voor de wereldbeker.

Vonn is hersteld van een breuk in een arm die ze opliep bij een val tijdens een training in Copper Mountain, gelegen in Colorado. 'Woorden kunnen niet beschrijven hoe blij ik ben dat ik kan terugkeren', vertelde ze voor de camera van Eurosport. 'Het waren drie zware maanden, met wel 300 uur revalideren. Ik heb veel races gemist maar hopelijk kan ik dit seizoen nog strijden om de prijzen.'

Vonn wil graag schitteren op het WK dat volgende maand in Sankt Moritz wordt afgewerkt.