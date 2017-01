City heeft whereabouts niet op orde

De Engelse voetbalbond FA heeft Manchester City aangeklaagd. De club zou in strijd hebben gehandeld met het dopingreglement. De FA licht de aanklacht niet uitgebreid toe, maar laat wél weten dat City in gebreke is gebleven met de zogenoemde whereabouts. De bond was niet voldoende in het bezit van tijdstippen van trainingen en plaatsen waar de spelers van City de nacht doorbrachten.